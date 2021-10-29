Україна й Туреччина за крок до укладання угоди про ЗВТ: Кулеба назвав термін підписання

Україна й Туреччина за крок до укладання угоди про ЗВТ: Кулеба назвав термін підписання

Наразі готується низка угод та документів до Стратегічної ради наступного року.

Україна та Туреччина сподіваються підписати угоду про вільну торгівлю, переговори про яку тривають вже багато років, у лютому 2022 року.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у статті для Atlantic Council.

"Наразі готується низка угод та документів до Стратегічної ради наступного року. Обидві сторони розглядають зустріч у лютому 2022 року як можливість нарешті підписати довгоочікувану турецько-українську угоду про вільну торгівлю після багатьох років переговорів", - написав Кулеба.

За словами міністра, після набуття чинності ця угода про вільну торгівлю значно посилить і без того міцні торговельні зв’язки між двома чорноморськими державами та сприятиме встановленню нових ділових зв’язків.

Нагадаємо:

Раніше Кулеба заявив про намір України створити ЗВТ зі США.

Уряд України готує угоди про зону вільної торгівлі ще з п'ятьма країнами — Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм. Зараз з країнами ведуться переговори.

ще з п'ятьма країнами — Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм. Зараз з країнами ведуться переговори. Від 1 січня 2016 року набула чинності Угода про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі Україна-ЄС в рамках угоди про асоціацію.

Україна та Велика Британія можуть створити зону вільної торгівлі

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