Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Україна й Туреччина за крок до укладання угоди про ЗВТ: Кулеба назвав термін підписання

Україна й Туреччина за крок до укладання угоди про ЗВТ: Кулеба назвав термін підписання

ТСН.ua

Наразі готується низка угод та документів до Стратегічної ради наступного року.

Україна та Туреччина сподіваються підписати угоду про вільну торгівлю, переговори про яку тривають вже багато років, у лютому 2022 року.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у статті для Atlantic Council.

"Наразі готується низка угод та документів до Стратегічної ради наступного року. Обидві сторони розглядають зустріч у лютому 2022 року як можливість нарешті підписати довгоочікувану турецько-українську угоду про вільну торгівлю після багатьох років переговорів", - написав Кулеба.

За словами міністра, після набуття чинності ця угода про вільну торгівлю значно посилить і без того міцні торговельні зв’язки між двома чорноморськими державами та сприятиме встановленню нових ділових зв’язків.

Нагадаємо:

Україна та Велика Британія можуть створити зону вільної торгівлі

Україна та Велика Британія можуть створити зону вільної торгівлі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація