Україна за 11 міс. наростила експорт металобрухту у грошовому вираженні у 25 разів

Україна за 11 міс. наростила експорт металобрухту у грошовому вираженні у 25 разів

Українські підприємства у січні-листопаді цього року збільшили експорт брухту чорних металів, за оперативними даними, у 24,8 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $211,92 млн з $8,55 млн.

Згідно з попередньою узагальненою статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ГТС) у четвер, у грошовому вираженні експорт металобрухту у листопаді-2021 становив $16,17 млн, тоді як у листопаді-2020 – $352,34 тис.

У січні-листопаді цього року країна наростила імпорт металобрухту в грошах на 88% — до $40,91 млн, у листопаді було ввезено брухту на $3,47 млн.

Як повідомлялося, Україна 2020-го скоротила експорт металобрухту на 15,1% порівняно з попереднім роком – до 35,824 тис. тонн, у грошовому вираженні експорт знизився на 19,4% – до $9,491 млн.

Водночас 2020-го країна скоротила імпорт металобрухту у натуральному вираженні на 47,1% – до 26,431 тис. тонн. У грошах цей показник знизився на 24% — до $26,033 млн.

Як повідомлялося, бурхливе зростання експорту брухту стало причиною звернення "Укрметалургпрому", "Укртрубопрому" та Федерації роботодавців України (ФРУ) до вищого керівництва країни запровадити заборону на експорт брухту чорних металів до кінця 2023 року для збереження стабільної роботи вітчизняних метпідприємств.

Враховуючи звернення, Міністерство економіки опублікувало проект постанови Кабінету міністрів про тимчасову – до кінця 2022 року – заборону експорту металобрухту з країни. Також Мінекономіки розробило і направило до Кабміну законопроект про підвищення вивізного мита на брухт чорних металів з чинного нині EUR58/тонна до EUR200/тонна.