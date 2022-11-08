Україна за рік втратила 15% валютних резервів: в НБУ пояснили, чи вистачить запасів

У жовтні міжнародні резерви України за попередніми даними зросли на 5,5% – до $25,24 млрд. Однак це все одно на 15% менше, ніж минулого року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У вересні резерви знизилися на 5,9% з огляду на продаж валюти Національним банком на міжбанківському ринку, у тому числі для забезпечення оборонних потреб та платежів українців за кордоном.

"У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ЗВР скоротилися на 15%. Утім, з урахуванням скорочення імпорту їх рівень залишається адекватним... Збільшення ЗВР сприятиме підтримці поточної курсової стабільності гривні", – зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, нардеп Данило Гетманцев.

Збільшити запас валюти країні вдалося за рахунок міжнародної допомоги. Також Нацбанк став продавати менше доларів із резервів для утримання курсу гривні, повідомив Національний банк України (НБУ). Нинішній обсяг резервів покриває фінансування 3,7 місяці наступного експорту, при "нормі" у 3 місяці.

Золотовалютні резерви використовуються для міжнародних розрахунків та платежів (у тому числі за держборгом) та покриття дефіциту платіжного балансу. Крім того, вони потрібні для стабілізації курсу гривні – , щоб у разі потреби Нацбанк міг продати інвалюту на міжбанківському ринку і таким чином компенсувати її дефіцит.

Більшість золотовалютних резервів України – це цінні папери в іноземній валюті (в основному в доларі), а також сама інвалюта та депозити в ній.

Нагадаємо, Нацбанк пом'якшив валютні обмеження, однак водночас заборонив банкам продавати валюту бізнес-клієнтам під міжнародні розрахунки, якщо в них залишаються валютні запаси.

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