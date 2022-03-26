Україна запропонувала Європі свої ПСГ для зберігання стратегічного запасу газу

Україна запропонувала Європі свої ПСГ для зберігання стратегічного запасу газу

Україна має значні потужності для зберігання природного газу.

Європейські держави працюватимуть над створенням платформи для спільної закупівлі газу. Українські ПСГ готові прийняти стратегічний запас європейського газу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, посилаючись на висновки за результатами засідання Європейської ради 24-25 березня.

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Європа ініціює створення механізмів солідарності та компенсації для закупівель енергоресурсів, щоб не залежати від їх постачання з РФ.

В ініціативі Регіонального енергетичного партнерства (RESP) Україна пропонує використовувати ці ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн.

"Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитись від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту", — сказав Галущенко.

Раніше стало відомо, що європейські лідери обговорять заходи щодо зменшення впливу високих цін на енергоносії для споживачів, як наслідок війни Росії проти України.

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