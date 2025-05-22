Україна запропонувала Євросоюзу фінансувати ЗСУ: міністр зробив заяву

Міністр фінансів України розповів про зустрічі з міністрами фінансів Канади та Німеччини та МВФ Фото: Sergii Marchenko

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Під час зустрічей з міністрами фінансів Канади та Німеччини, керівництвом МВФ український Мінфін окреслив шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік.

Про це йшлося у дописі міністра фінансів України Сергія Марченко 22 травня.

«Завершуємо роботу на полях зустрічей фінансового блоку G7 в Канаді. Насичена адженда: зустрічі з міністрами фінансів Канади та Німеччини, керівництвом МВФ, обговорення відновлення та інвестиційного потенціалу України з бізнесом Канади, і звичайно, вже традиційна участь у сесії G7, що присвячена питанням України», — написав він.

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Марченко зазначив, що отримав сигнал від союзників про підтримку.

«Надзвичайно важливо, отримав чіткі сигнали — підтримка України буде продовжуватись. Ключова тема, яку піднімали з партнерами — шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік», — повідомив він.

Зі слів міністра стало відомо, що триває діалог щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи.

«Впевнений, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році і надалі, а для ЄС — убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід», — сказав він.

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Що пропонує Україна країнам “Великої сімки”

«Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських збройних сил, та відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи», — повідомив Марченко.

За його словами, витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов’язань цих країн перед НАТО.

«Враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу. Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил — дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів», — пояснив міністр.

Він також наголосив, що підтримка України є інвестицією в стабільність Європи.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше зробив несподівану заяву про Росію і "Велику сімку". Він заявив, що було б краще, якби Росію не виключали із «Великої вісімки» — групи країн світу, які найбільшою мірою впливають на розвиток світової економіки та політики.

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