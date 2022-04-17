Україна запросила у країн G7 50 мільярдів доларів, аби покрити дефіцит бюджету - Reuters

Перемовини щодо фінансування відбудуться наступного тижня у Вашингтоні.

Радник президента Олег Устенко розповів, що Україна запросила у країн Великої сімки фінансову підтримку у розмірі 50 мільярдів доларів для покриття дефіциту у бюджеті.

Про це пише Reuters.

За його слова, у разі позитивного рішення кошти підуть на покриття дефіциту державного бюджету протягом наступних шести місяців. "Головні витрати – це армія і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати перше та друге, нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко.

Окрім того, він додав, що паралельно задіяно ще кілька опцій, серед яких – випуск єврооблігацій із нульовим купоном та перерозподіл спеціальних прав запозичень Міжнародного валютного фонду.

Устенко зазначив, що перемовини щодо фінансування відбудуться наступного тижня у Вашингтоні під час зустрічі представників МВФ та Світового банку.

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