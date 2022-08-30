Україна запроваджує кращі європейські практики регулювання фармгалузі – міністр Ляшко

Оновлений закон України "Про лікарські засоби" гармонізує українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, з нормативно-правовими актами Європейського Союзу.

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, коментуючи підписання Президентом України проєкту нового закону "Про лікарські засоби".

"Комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку. Це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів", - сказав міністр.

Ляшко пояснив, що у зв'язку з підготовкою до вступу України в Європейський Союз, робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є "надзвичайно актуальною".

"Оновлений закон "Про лікарські засоби" імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі", – зазначив він.

Оновлений закон визначає:

- умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів;

- умови виробництва, виробництва (виготовлення) в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості, здійснення фармаконагляду ліків;

- права та обов'язки юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері;

- створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Закон також урегулює роботу інтернет-аптек, адже він встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню та підтримує екстериторіальність доставки.

У МОЗ наголошують, що новий закон покращить захист прав, здоров’я та інтересів споживачів. Крім того, він дозволить знизити рівень корупції на фармацевтичному ринку.