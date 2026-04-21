Україна завершила ремонт нафтопроводу «Дружба»: чи пустить Зеленський російську нафту до ЄС

Україна завершила ремонт нафтопроводу «Дружба»: система готова до відновлення транзиту, сказав Зеленський

Реклама

Україна завершила ремонт пошкодженої ділянки нафтопроводу «Дружба», яким деякі країни Європи, зокрема Словаччина і Угорщина, досі отримують російську нафту. Це дозволяє відновити його функціонування.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з урядовцями.

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу „Дружба“, що була пошкоджена російським ударом», — сказав він.

Реклама

Наразі нафтопровід може відновити функціонування. Водночас, Зеленський наголосив, що ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться. Тим не менш, українські фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання.

Нагадаємо, майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр закликав українського президента Володимира Зеленського відкрити нафтопровід «Дружба».