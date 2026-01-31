Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Уряд ухвалив рішення щодо збільшення імпорту електроенергії, аби зменшити навантаження на енергосистему та підтримати споживачів під час морозів і російських атак.

Про це повідомив перший віцепремʼєр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, уряд ухвалив рішення про збільшення обсягів імпорту електроенергії державними компаніями. Це дозволяє зменшити навантаження на внутрішню генерацію та підтримати стабільність енергосистеми.

«Це вивільнить частину внутрішньої генерації для людей», — зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що у січні було зафіксовано рекордний добовий імпорт електроенергії від початку року. Його обсяг становив 41,987 ГВт*год, що стало найвищим показником у 2025 році.

За словами першого віцепремʼєра, збільшення імпорту допомогло зменшити дефіцит електроенергії в період сильних морозів і російських атак.

«Енергосистема змогла втримати баланс у складних умовах», — наголосив він.

Наразі ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням електропостачання та тепла. Паралельно триває розгортання когенераційних установок відповідно до затвердженого плану.

Також уряд перевірив газові потужності та визначає нові локації для розміщення обладнання.

Окремо Шмигаль наголосив на справедливості нарахування комунальних платежів.

«Люди не повинні платити за послуги, яких фактично не отримали», — підкреслив він.

За його словами, місцева влада та комунальні підприємства мають врегулювати ці питання.

Раніше повідомлялося, що графіки відключень світла залишаться з українцями ще на рік або два.

Ми раніше інформували, що тимчасове припинення ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України пов’язане не з намірами деескалації, а з погодними умовами та політичними сигналами Заходу.