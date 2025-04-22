Україна збільшує закупівлю російського газу та закриває власний видобуток — Кучеренко

© НАК "Нафтогаз України"

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Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Перший".

"Я маю вас розчарувати, але ми точно купуємо російський газ, який заходить через "Турецький потік", йде на Сербію, Угорщину", — заявив народний депутат Кучеренко.

За його словами, через дефіцит газу Україна була вимушена раніше завершити опалювальний сезон у цьому році та добре, "що дотягнули до кінця березня".

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Враховуючи, що російські обстріли пошкодили або знищили значну частину української інфраструктури з видобутку газу (за даними НАК "Нафтогаз", АТ "Укргазвидобування", втратило майже 50% обсягів видобутку газу), то наша закупівля російського газу у Європі лише збільшується.

За даними Bloomberg, Україна у 2025 році може імпортувати з Європи рекордні 5 млрд кубометрів газу через виснаження власних запасів.

На тлі дефіциту газу, в Україні з боку влади продовжується блокування роботи газодобувних компаній групи Smart Energy у Полтавській та Харківській областях, що лише збільшує втрати України у газі. За словами в. о. генерального директора групи компаній Smart Energy Олексія Зайця, до кінця 2025 року через цю ситуацію підприємства не зможуть видобути 78 млн кубометрів газу. Цей обсяг "Нафтогазу" доведеться імпортувати при тому, що середня ціна видобутого українського газу на внутрішньому ринку (близько 400 доларів за 1 тисячу кубометрів) значно нижча за ціну імпортного газу (близько 600 доларів за 1 тисячу кубометрів).

За час блокування роботи підприємств у 2023-2024 роках держава втратила 195 млн кубометрів газу та 1,65 млрд грн податкових надходжень.