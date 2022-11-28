Україна здійснила тестовий імпорт електроенергії з Румунії: чи допоможе це стабілізувати енергосистему

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (ЕКУ) здійснив тестовий імпорт електроенергії з Румунії.

Про це інформує пресслужба компанії.

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"ЕКУ" 27 листопада 2022 у тестовому режимі імпортувала некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9.00 та 14.00)", - йдеться в повідомленні.

Право імпортувати електроенергію компанія придбала на аукціоні 24 листопада.

У енерготрейдері пояснюють, що імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності.

Попередні тести імпорту електроенергії здійснили зі Словаччини 27 жовтня та 19 листопада 2022 року.

Нагадаємо, Росія намагається "розхитати" області України через проблеми з енергетикою.

Проросійські боти почали поширювати в соцмережах інформацію, що відключення електрики в Україні тривають не стільки через атаки РФ, стільки через те, що Україна нібито досі експортує електроенергію. Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що Україна не продає електроенергію до Європи від 11 жовтня.

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