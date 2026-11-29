Зарплата військових

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Однією з причин нестачі коштів на грошове забезпечення українських військових є несвоєчасне надходження міжнародної військової допомоги.

Про це в етері Еспресо розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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За його словами, упродовж першої половини року міжнародні партнери з різних причин затримують передавання допомоги. Однак Україна не має можливості відкладати закупівлю необхідного озброєння, тому змушена фінансувати ці потреби з державного бюджету.

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«Для того, щоб оплатити умовно у квітні озброєння, Міністерство фінансів наближає видатки і забирає гроші з листопада на грошове утримання вояків», — пояснив економіст.

Пендзин зауважив, що 2026 року перший транш військово-технічної допомоги від міжнародних партнерів Україна отримала лише наприкінці червня.

Також економіст пояснив, чому зменшення зарплат державних службовців не обов’язково дозволить збільшити грошове забезпечення військових. Річ у тім, що заробітну плату чиновникам виплачують за рахунок міжнародної макрофінансової допомоги. Використовувати ці кошти для забезпечення військовослужбовців не дозволяється.

Водночас додатковий фінансовий ресурс для армії уряд міг би отримати, переглянувши витрати на програму національного кешбеку. Її фінансування здійснювалося з резервного фонду Кабміну, який наповнювався завдяки податковим надходженням і зборам.

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На переконання Пендзина, Україні необхідно залучати більше міжнародної підтримки безпосередньо на придбання озброєння. Це дозволило б зменшити навантаження на державний бюджет, вивільнити власні кошти та спрямувати їх, зокрема, на підвищення виплат військовослужбовцям.

За інформацією Рахункової палати, до завершення 2026 року дефіцит коштів на грошове забезпечення українських військових становить 102 млрд грн.

Водночас уряд продовжує шукати додаткові джерела фінансування, які дали б змогу підвищити виплати військовослужбовцям у 2027 році.

Друге читання законопроєкту про державний бюджет заплановане на 9 грудня.

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Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що збільшення зарплат військовим в Україні та реформа пенсійної системи вимагають грошей, яких у бюджеті зараз немає, а їх масштаб непомірний.

Ми раніше інформували, що командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», Герой України та повний кавалер ордена Богдана Хмельницького Кирило Верес заявив про зменшення зарплати.

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