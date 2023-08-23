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Україна знову запросила імпорт електрики для покриття дефіциту: хто прийшов на допомогу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Україна знову запросила імпорт електрики для покриття дефіциту: хто прийшов на допомогу

Фото: pixabay.com

У вівторок, 22 серпня, Україна брала рекордний обсяг аварійної допомоги з енергосистеми Польщі та Румунії.

В Україні за останні два дні знову було перевищено рекорд споживання електроенергії. "Укренерго" було вимушено просити аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії.

Про це інформує пресслужба "Укренерго".

За даними відомства, вчора від 13:00 до 22:00 обсяг запиту на аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії становив 3900 МВт-год.

Основна причина аварійної допомоги – дефіцит електроенергії в енергосистемі через пошкодження на теплових та гідроелектростанціях, а також ремонти на атомних електростанціях, які готуються до зимового періоду.

В "Укренерго" поясинии, що 22 серпня споживання трималось на верхніх позначках. Вечірній максимум споживання всього на 2,5% був нижчим за рекорд всього літа 21 серпня.

"Обсягів імпорту, який зараз надходить в українську енергосистему з Європи й формується в рамках функціонування ринку електроенергії, не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням та обмеженими можливостями виробітку на електростанціях", – пояснили в енергетичній компанії.

Сьогодні, 23 серпня,  є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови в вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 467 МВт. Експорт відсутній.

Як допомогти енергосистемі:

  • вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
  • переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
  • вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Раніше мер Львова Андрій Садовий закликав готуватись до блекаутів і додав, що світла може не бути до двох місяців.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що взимку намагатимуться не вимикати світло в Україні. Проте це буде можливим, якщо РФ не завдаватиме нових ракетних ударів.

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Дата публікації
Перегляди
549
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