Українці активно скуповують валюту, але ситуація контрольована – НБУ

Регулятор зазначив, що в банків є достатньо готівкої валюти, а міжнародні резерви дозволяють утримувати стабільність гривні.

В останні дні через загострення ситуації на Донбасі та російську агресію українці активно скуповують валюту. Водночас завдяки інтервенціям коливання курсів згладжують.

Про це повідомляє Національний банку України.

"На тлі значного напруження в інформаційному середовищі через агресивну політику Росії попит на валютному ринку на поточному тижні відчутно переважає над пропозицією. Національний банк, зі свого боку, продовжує через проведення активних інтервенцій з продажу валюти згладжувати надмірні курсові коливання за дотримання режиму гнучкого курсоутворення", - зазначили в НБУ.

Від початку 2022 року Нацбанк продав 2, 1 млрд доларів. Для порівння – у березні 2020-го, коли почалася пандемія COVID-19, лише за місяць регулятор продав 2,3 млрд доларів для заспокоєння ажіотажного попиту на валютному ринку.

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"Ситуація на валютному ринку, як і раніше, лишається контрольованою. По-перше, Україна має достатній обсяг міжнародних резервів (близько 28 млрд дол. США), який, попри зменшення, з огляду на потребу в підтриманні національної валюти, на сьогодні є вищим, ніж на початку березня 2020 року (26,6 млрд дол. США). Обсяг міжнародних резервів є та залишатиметься достатнім для того, щоб Національний банк і надалі за необхідності згладжував надмірні коливання на ринку. Це є однією з ключових функцій міжнародних резервів", - повідомили в НБУ.

Україна також чекає на фінансову підтримку міжнародних партнерів.

"На сьогодні немає макроекономічних причин для послаблення гривні. Основною причиною переважання попиту над пропозицією на валютному ринку залишається психологічний чинник. За оцінками Національного банку, вплив напруженості інформаційного середовища не може тривати довго, оскільки виникає так званий "ефект звикання"", - переконаний регулятор.

У НБУ запевнили, що "відмова від фіксації курсу та перехід до плаваючого курсоутворення значно збільшили стійкість валютного ринку до шоків. Це, зокрема, підтверджує досвід проходження коронакризи. Плаваюче курсоутворення дало змогу Національному банку свого часу перейти до скасування валютних обмежень, що привело до зростання ліквідності валютного ринку, яка, зі свого боку, зумовила збільшення його стійкості".

В українських банках нині є близько 1,2 млрд доларів в еквіваленті готівкою. Ще на початку року цей показник був на рівні 1 млрд доларів, а в "коронавірусному" березні 2020-го – НБУ був змушений підкріплювати каси банків валютною готівкою на рівні 600-700 млн доларів.

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"Національний банк на сьогодні на відміну від березня 2020 року, не отримував скарг населення щодо відсутності готівкової валюти в касах банків чи небанківських фінансових установ або операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію на торгівлю готівковою іноземною валютою. Отже, у банківській системі немає дефіциту готівкової валюти. Поставки готівкової іноземної валюти, які узгодив Національний банк, здійснюються за планом. НБУ також має достатній запас готівкової валюти, щоб підтримувати за потреби валютну ліквідність банківської системи", - ідеться в повідомленні НБУ.

Регулятор зазначив, що "макроекономічна стійкість України на сьогодні є вищою, ніж будь-коли раніше. Банківська система залишається добре капіталізованою, ліквідною та прибутковою, банки працюють і працюватимуть у звичайному режимі".

У НБУ уточнили, що від 2014 року в своїх прогнозах враховують ризик ескалації військового конфлікту, тож "центробанк має план того, як реагувати на ті чи інші події. Для підтримки стійкості економіки України Національний банк і надалі здійснюватиме виважену монетарну політику на основі інфляційного таргетування та гнучкого обмінного курсу, ефективне регулювання фінансової системи та подальше наближення відповідного регулювання до європейських стандартів".

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