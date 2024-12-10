Українці будуть платити більше за газ: що зміниться з Нового року

Українцям з 1 січня перерахують плату за доставку газу. Сам тариф не зміниться, проте суми у платіжках будуть відрізнятися.

Про це йдеться в матеріалі "Oboz.ua".

Плата за розподіл природного газу спрямовується на обслуговування та утримання газових мереж. Також забезпечується робота аварійно-диспетчерських служб, виплачується заробітна плата спеціалістам, які забезпечують стабільну повсякденну роботу газопроводів.

У рамках майбутнього перерахунку буде враховано новий період, що відповідає газовому року 2023/2024. Якщо споживання природного газу збільшилося, то з початку нового року вартість доставки для таких користувачів зросте.

"В Україні платять за доставку того об'єму газу, який витратили за попередній газовий рік: з 1 жовтня по 30 вересня. Зараз українці платять з урахуванням того об'єму, який вони використали з жовтня 2022-го до вересня 2023-го. А в 2025-му платитимуть залежно від об'ємів споживання з жовтня 2023-го до вересня 2024-го", – йдеться в повідомленні.

Вартість доставки природного газу залежить від регіону. Чим довша газова мережа і менша кількість споживачів, тим вищі тарифи. У густонаселених містах тарифи зазвичай менші.

Нагадаємо, вже за кілька місяців Україні можуть значно зрости тарифи на комунальні послуги. Зокрема, на опалювання і водопостачання.

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