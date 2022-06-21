Українці можуть отримати 250 тис. грн на розвиток бізнесу: подробиці

Українці, які хочуть розпочати власну справу, можуть отримати від Кабміну 250 тис. грн безповоротних грантів.

Їх виділятимуть в межах нової урядової програми "єРобота". Планується виділяти 20 тис. таких грантів на рік.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Бюджет програми на рік — 5 млрд грн. Українці можуть отримати кошти на розвиток свого малого бізнесу - пошив одягу, взуття, відкриття хімчистки, сервісного центру, СТО чи інші.

Учасником програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Для отримання гранту, за його словами, треба буде подати заявку через портал Дія чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план. Кошти надходитимуть на окремий банківський рахунок. За це можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду.

"Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 млн грн. Це кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу", - повідомив Шмигаль.

Голова Кабміну додав, що уряд затвердив ще дві програми для аграріїв у межах великого проекту грантової безповоротної підтримки нових бізнесів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд почав впроваджувати новий великий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів.

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