Українці можуть отримати надбавки до пенсії: які доплати доступні

Доплата до пенсії за віком призначається автоматично, коли пенсіонерові виповнюється 70, 75 і 80 років.

Пенсіонери можуть отримувати різні доплати до пенсії — деякі з них призначаються автоматично, а для інших потрібно буде подати заяву.

Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Доплати за віком

Доплата до пенсії за віком призначається автоматично, коли пенсіонерові виповнюється 70, 75 і 80 років. Єдина умова — розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн. Таким чином, пенсіонери, які відзначають свій день народження в жовтні, отримають такі надбавки:

після досягнення 70 років — 300 гривень

після досягнення 75 років — 456 гривень

після досягнення 80 років — 570 гривень

Надбавка до пенсії від ООН

До кінця 2024 року пенсіонери, які беруть участь у програмі Міністерства соціальної політики та Всесвітньої продовольчої програми ООН, можуть отримати додаткову виплату до пенсії. Ця надбавка призначена для пенсіонерів із пенсією до 3 250 гривень, які проживають у районах, де тривають або можуть початися бойові дії, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Обов'язковою умовою для отримання виплат є відсутність грошової допомоги від міжнародних організацій або держави з 1 березня 2023 року.

Надбавка до пенсії за дітей

Пенсіонери, які не працюють і виховують дітей до 18 років, мають право на спеціальну надбавку. Це стосується пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років. На кожну дитину виплачується по 150 гривень.

Надбавка для одиноких пенсіонерів, які потребують догляду

Самотні пенсіонери, які потребують допомоги з догляду та отримують пенсію за віком, мають право на спеціальні надбавки. Розмір цієї надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян (у 2024 році — 944 гривні). Щоб оформити таку надбавку, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду, надавши відповідні документи:

паспорт

реєстраційний номер платника податків

висновок лікарської комісії, де має бути зазначено, що заявнику потрібен регулярний сторонній догляд

виписка з ПФУ про те, що громадянину не надають доплату з догляду до пенсії

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