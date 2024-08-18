Українці можуть отримати нову субсидію: кому і скільки заплатять

Це рішення ухвалили з метою зниження фінансового навантаження на фермерські господарства.

Аграрії України, які працюють у прифронтових зонах, зможуть розраховувати на державну допомогу.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Уряд надасть субсидії сільськогосподарським виробникам, які працюють у районах, де можливі або вже ведуться бойові дії.

"Ми розуміємо, як важко сіяти і збирати врожай на цих землях і в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють", — наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Субсидія надається за кожен гектар оброблюваних угідь, засіяних або засаджених сільськогосподарськими культурами для врожаю поточного року.

Розмір виплат для аграріїв залежатиме від того, наскільки близько їхні землі розташовані до лінії бойового зіткнення:

можливих бойових дій — 1000 грн

активних бойових дій — 2000 грн

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики ініціюють зміни до порядку призначення житлових субсидій. Зміни торкнуться і тих громадян, у яких є борги за комунальні послуги.

Якими будуть субсидії на оренду житла для ВПО і коли можна скористатися послугою?

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