Українці можуть отримати від ООН допомогу у розмірі 6600 грн: хто має право та які документи потрібні

Українці, які постраждали через російську війну, можуть отримати від ООН багатоцільову грошову допомогу у розмірі 6600 грн. Ці кошти розбиваються на 3 місяці на члена родини. Виплата здійснюється одним платежем.

Хто має право на такі виплати та де дізнатися інформацію про фінансову допомогу від ООН, розповіла Наталія Бриль, програмна координаторка Невідкладної грошової допомоги БФ "Право на захист", для TRAVEL РБК-Україна.

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Жителі яких областей можуть розраховувати на допомогу

Програма реалізується у таких областях: Сумська, Чернігівська, Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Одеська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Херсонська, (перелік може доповнюватись).

Хто має право подати заявку

Подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть родини, які:

Не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій;

Мають дохід, менший за 5400 грн на особу;

До таких категорій належать: є переселенцями, які перемістилися після 24.02.22 АБО є особами, що НЕ переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій.

Які умови для отримання

Для отримання грошової допомоги потрібно мати хоча б один із зазначених критеріїв вразливості. Це:

Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше); Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років; Родини з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб; Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Інформація, яку необхідно буде надати:

Аби отримати 6600 грн, потрібно надати:

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу;

місце та дата народження, номер телефону ( на який вам надійде СМС про надходження коштів );

); податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги). Картки “єПідтримка” не підходять;

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Зауважимо, що подати заявку онлайн чи самостійно неможливо. Фахівці БФ “Право на захист” працюють у пунктах, де здійснюється збір даних по кожній родині.

Детальна інформація про програму грошової допомоги від УВКБ ООН: https://bit.ly/3Tgnpx5

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