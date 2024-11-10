Українці можуть збільшити на 54% пенсію: що для цього потрібно

Українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».

Про це повідомляється на "Урядовому порталі",

Якщо людина працює після досягнення пенсійного віку, основний розмір пенсії збільшується. У випадку відстрочки до 60 місяців пенсія зростатиме на 0,5% за кожен повний місяць набутого страхового стажу. Якщо ж відстрочка становить понад 60 місяців, пенсія збільшується на 0,75% за кожен повний місяць стажу.

Зокрема, при відстрочці на:

1 рік пенсія збільшиться на 6%;

на 2 роки — на 12%;

на 6 років — на 54%.

Щоб скористатися можливістю отримати підвищену пенсію, потрібно подати звернення до Пенсійного фонду. Виплати за заявою пенсіонера призначаються з першого числа місяця.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні відбудеться два етапи підвищення пенсій: індексація у березні та підвищення для деяких пенсіонерів влітку. Однак ці зміни можливі лише після внесення змін до законодавства.

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