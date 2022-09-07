Українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки через війну

Від 6 вересня, згідно з наказом № 225 Міністерства фінансів, набрав чинності Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків своїх зобов’язань.

Заяву та відповідні документи до ДПС для підтвердження неможливості виконання платником податків зобов’язань слід подавати від 6 до 30 вересня 2022 року.

Дія цього Порядку поширюється на платників податків — фізичних осіб-резидентів України, зокрема:

самозайнятих осіб,

юридичних осіб (резидентів і нерезидентів України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, та на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів, подання звітності, виконання інших обов’язків, передбачених Кодексом або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на перевірчі органи.

Документом визначено перелік підстав неможливості виконання податкових обов’язків, зокрема:

втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ;

неможливість використати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання внаслідок ведення бойових дій;

використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання, пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я;

можливість витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їхнє знищення надалі внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних тощо.

Впродовж 20 днів за днем отримання заяви та документів орган, що контролює, розглядає їх та приймає відповідне рішення. Якщо підтверджувальних документів недостатньо — перевірчий орган направляє платникові попереднє рішення з пропозицією надати протягом 10 календарних днів конкретні додаткові документи на підтвердження зазначених у заяві підстав.

Рішення/попереднє рішення направляється платникові податків у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу ІІ Кодексу. Рішення перевірчого органу може бути оскаржене відповідно до Кодексу в адміністративному чи судовому порядку.

За матеріалами finance.ua

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