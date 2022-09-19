Українці можуть суттєво заощадити на полісі «Зелена картка» - hotline.finance

Поліс «Зелена картка» — обов'язковий документ для виїзду за кордон на авто навіть у воєнний час. Його цінова політика безпосередньо залежить від актуального курсу євро до гривні, відповідно вже сьогодні водії сплачують за страховку на 26% більше, ніж кілька місяців тому.

Сервіс онлайн-страхування hotline.finance поділився з редакцією способами економії в разі купівлі Зеленої картки.

Самостійно оформляти електронний поліс «Зелена картка»

Звертаючись по страховку до брокера, ви сплачуєте його комісію, яка вже входить до вартості паперового поліса (близько 10%). Оформлення електронної Зеленої картки не передбачає втручання агентів, а отже, буде економічнішим. Ви отримуєте тариф, який офіційно встановило Моторне транспортне (страхове) бюро без комісій та здорожчань.

Нагадуємо, від 2 березня МТСБУ погодило випуск Зеленої картки в електронному форматі. Е-поліс має унікальний QR-код, за яким відбувається перевірка на прикордонному контролі.

Зелену картку можна оформити на hotline.finance. Страхування після сплати надсилається на email.

Купувати поліс на ту кількість днів, яку ви плануєте бути за кордоном

Окрім курсу євро, на вартість Зеленої картки впливає період перебування за кордоном. Не оформлюйте страхування на більше днів, ніж ви фактично збираєтеся провести за межами країни. Однак не допускайте прострочення терміну договору — за це можуть позбавити посвідчення водія в ЄС.

Вибирати українську Зелену картку, якщо ви за кордоном

Якщо ви знаходитесь за кордоном на авто і потребуєте продовження дії свого поліса, ви можете зробити це онлайн, не повертаючись до України. Переплачувати за місцеве страхування не потрібно.

Українська Зелена картка стане дешевше за імпортний поліс — близько 215 євро на 1 рік. Наприклад, річна автоцивілка в Польщі коштує понад 300 євро.

Використовувати бонуси від hotline.finance

Користувачі hotline.finance можуть отримати додаткові бонуси та знижки під час оформлення страування через реферальну програму. Як це працює? Кожен зареєстрований клієнт сервісу має в особистому кабінеті реферальне посилання. Його можна скопіювати та надіслати друзям, які ще жодного разу не купували страхування на сайті. Вже після першої купівлі друга ви можете отримати до 500 грн на свій індивідуальний рахунок. А друг – знижку 5%.

Крім цього, сервіс у своїх розсилках та telegram-каналі періодично дає промокоди на знижку не лише на Зелену картку, а й на інші поліси.

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Спеціально для наших читачів hotline.finance підготував промокод SALEFALL, який дає 10% знижку на будь-які види страхування.