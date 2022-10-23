Українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо ЄС зупинить фінансування – Шмигаль

Шмигаль зазначив, що Україна використовує фіндопомогу від Євросоюзу значною мірою для соціальних потреб людей і для реконструкції.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що громадяни України можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування в рамках обіцяних 9 мільярдів євро.

Про це очільник уряду сказав в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine, пише УНІАН.

"Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії. Сьогодні оборонний бюджет становить 60% наших держвидатків, і ми використовуємо фінансову допомогу наших партнерів в значній мірі для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка тут може мати жахливі наслідки", - наголосив прем'єр.

За його словами, на сьогодні втрати від війни з Росією зросли вже до понад $700 млрд.

Прем'єр-міністр наголосив, що наразі важливо розробити механізм конфіскації російських активів, а потім інвестувати виручені кошти у відновлення України.

"Такий механізм спочатку буде націлений на Росію, але пізніше може стати наріжним каменем майбутньої глобальної системи безпеки. У майбутньому кожен диктатор повинен знати, що він несе відповідальність за агресію своїми грошима", - резюмував Шмигаль.

Допомога ЄС Україні

Євросоюз надасть Україні 18 мільярдів євро. Європа надала ці кошти у кредит, однак за низькою кредитною ставкою.

На початку жовтня Україна та Євросоюз підписали меморандум щодо виділення нашій державі 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

У Європейському Союзі схвалили виділення ще одного траншу Україні вартістю 500 мільйонів євро на закупівлю зброї.

До України також надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Президент України Володимир Зеленський озвучив МВФ і Світовому банку потреби України на 2023 рік – загалом $62 млрд.

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