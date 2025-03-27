Українці отримали індексовану пенсію: на скільки змінилася сума

Пенсійний фонд України завершив фінансування березневих пенсій 2025 року, виділивши на виплати 67,4 млрд гривень.

Про це повідомляє ПФУ.

У березні на пенсійні виплати було виділено на 5,2 млрд гривень більше, ніж у лютому, коли ця сума становила 62,2 млрд гривень. Отже, після індексації в березні виплати зросли на 8,4%.

Раніше повідомлялося, що від 1 квітня в Україні планується підвищення пенсій для близько 630 тисяч пенсіонерів, які працюють.

Виплати будуть автоматично проіндексовані з урахуванням оновленого страхового стажу. Раніше індексація пенсій відбулася в березні, коли виплати зросли на 11,5% для понад 10 мільйонів українців. Наразі середня пенсія в Україні становить 6 345 гривень.

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