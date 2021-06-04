Українці отримають квитанції з податком на нерухомість: що варто знати

Якщо ж платіж буде затриманий на тридцять днів, буде нараховано штраф.

Українці отримають квитанції з податком на нерухомість: оплату треба буде здійснити протягом двох місяців.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Якщо ж платіж буде затриманий на тридцять днів, буде нараховано штраф у розмірі 10% від суми у квитанції. Якщо ж затримка податкового платежу перевищить тридцять днів, штраф зросте вдвічі.

Слід зауважити, що податок на нерухомість мають сплатити власники квартир із площею понад 60 квадратних метрів, а приватних будинків – площею понад 120 квадратних метрів. Платити потрібно тільки за понад нормову площу помешкання. Розмір податку залежить від регіону.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184, який зобов'яже інтернет-гігантів, як Google, Facebook та Netflix, сплачувати податки до українського держбюджету. Згідно із законопроєктом, міжнародні компанії, які працюють в інформаційному просторі України і заробляють на мережевій рекламі, будуть платити податки в Україні, зокрема податок на додану вартість (ПДВ).

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