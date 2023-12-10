Українці отримають третю квитанцію за газ: коли запровадять і за що треба платити

В Україні ухвалено всі нормативно-правові акти для запровадження третьої платіжки за газ.

Про це пише видання OBOZ.ua.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесла відповідні зміни до Кодексу газорозподільних систем.

Відповідно до внесених змін до Кодексу, оператори газорозподільних систем у місячний термін від дня набрання чинності цією постановою повинні забезпечити "приведення діючих договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку у відповідність до Типового договору".

Крім того, оператори газорозподільних систем повинні проінформувати співвласників багатоквартирного будинку про укладення договору за формою Типового договору "шляхом розміщення відповідної інформації в рахунках на оплату послуг розподілу природного газу в місяці, в якому укладено цей договір".

Типовий договір не передбачає підпису обох сторін. Фактом його укладання вважається надання самої послуги з розподілу газу. Тобто якщо ви офіційно не відключилися від газопостачання, такий типовий договір поширюватиметься і на вас.

Таким чином, нарахування плати за ТО внутрішніх мереж у багатоповерхівках виходить на фінішну пряму. Невдовзі українці можуть почати отримувати платіжки із новою графою. Умовами Типового договору, що вже діє на сьогодні, передбачено, що плата за ТО внутрішньобудинкових мереж здійснюється замовником один раз на рік, відповідно до складеної оператором ГРМ кошторисної вартості.

Нагадаємо, українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: як це зробити — читайте в новині.

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