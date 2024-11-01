Українці переглянуть свій раціон: ціни на основні продукти вдарять по гаманцях

В Україні ціни на продукти харчування, зростають. На це впливають низка факторів: військові дії, інфляція, а також збільшення акцизів і податків.

Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Протягом наступних місяців в Україні прогнозується збільшення цін на продукти. Про це попередив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства.

З його слів, очікується здорожчання хлібобулочних виробів, а також фруктів і овочів. Основні фактори, що сприяють цьому, — можливі відключення електроенергії та необхідність забезпечення умов для зберігання цих товарів.

Висоцький також підкреслив, що деякі продукти особливо чутливі до стабільності електропостачання.

У виробництві хлібобулочних виробів основну частку витрат становлять енергоресурси, і, отже, перебої з подаванням електроенергії впливають на їхню вартість. Крім того, для зберігання фруктів та овочів потрібна значна кількість електроенергії.

Олег Пендзин, очільник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб", прогнозує зростання цін на продукти харчування.

"Найнижчі ціни в нас у серпні-вересні. Потім усе зростає в ціні — це видно по овочах борщової групи (картопля, цибуля ріпчаста, морква, буряк, капуста). Єдине, що може зупинитися в ціні — це дорогі продукти, на які знижуватиметься попит населення через зниження купівельної спроможності", — сказав він.

Аналітик Данило Монін припускає, що найближчим часом найбільш значно зростуть ціни на найдоступніші продукти. Це торкнеться не тільки овочів, що входять до борщового набору, а й хліба, макаронів, круп та інших товарів. Основними факторами, що сприяють зростанню цін, є два аспекти.

По-перше, Монін вказує на те, що підвищення акцизів на паливо призведе до здорожчання логістики. Це особливо позначиться на недорогих продуктах, оскільки витрати на транспортування одного кілограма становлять значну частку в їхній кінцевій вартості.

По-друге, зниження доходів населення впливає на зміни в харчових звичках українців. Люди змушені переглядати свій раціон, що також відбивається на продуктах, які вони купують.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.

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