Українці платитимуть більше податків: як зміняться суми від 1 січня

Закон про підвищення податків для ФОПів буде відкладено до 1 січня 2025 року. Зокрема, українці платитимуть підвищений військовий збір за грудень тільки з частини доходу.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Для ФОПів першої, другої та четвертої груп ставка збору становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року, тобто 8 000 гривень.

"Платники єдиного податку третьої групи (як юридичні особи, так і ФОП) почнуть платити військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Також фізичні особи не будуть зобов'язані сплачувати військовий збір "заднім числом", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, інші доходи фізичних осіб (дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо) оподатковуються військовим збором у розмірі 5% від 1 грудня 2024 року.

Сюди входить:

дохід від зарплати

оренди

виграшу

депозиту тощо

Крім того, від 1 січня 2025 року ставка військового збору для доходів зросте до 5%. Це буде зазначено в річній декларації.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, для частини українців військовий збір зросте від 1,5% до 5%. За що і скільки тепер платитиме кожен українець та бізнес – читайте на ТСН.ua.

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