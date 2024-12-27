Українці платитимуть більше податків: як зміняться суми від 1 січня

Відтепер із зарплати працівників утримуватиметься не 19,5%, а вже 23% (18% ПДФО + 5% ВЗ).
Закон про підвищення податків для ФОПів буде відкладено до 1 січня 2025 року. Зокрема, українці платитимуть підвищений військовий збір за грудень тільки з частини доходу.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Для ФОПів першої, другої та четвертої груп ставка збору становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року, тобто 8 000 гривень.
"Платники єдиного податку третьої групи (як юридичні особи, так і ФОП) почнуть платити військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Також фізичні особи не будуть зобов'язані сплачувати військовий збір "заднім числом", - йдеться у повідомленні відомства.
Крім того, інші доходи фізичних осіб (дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо) оподатковуються військовим збором у розмірі 5% від 1 грудня 2024 року.
Сюди входить:
- дохід від зарплати
- оренди
- виграшу
- депозиту тощо
Крім того, від 1 січня 2025 року ставка військового збору для доходів зросте до 5%. Це буде зазначено в річній декларації.
Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, для частини українців військовий збір зросте від 1,5% до 5%. За що і скільки тепер платитиме кожен українець та бізнес – читайте на ТСН.ua.
Читайте також: