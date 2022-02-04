Українці почали більше вживати імпортних продуктів: що завозять з-за кордону

Українці почали більше вживати імпортних продуктів: що завозять з-за кордону

Основний постачальник- країни ЄС.

До України почали більше завозити продуктів з-за кордону: торік на 19% зріс імпорт агропродукції.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Також читайте Українці частіше їдять імпортний сир: звідки везуть

У Державній митній службі зазначають, що 2021-го купили товарів на понад вісім мільярдів доларів. Основним постачальником залишилися країни Європейського Союзу. Зросли також поставки і з країн Азії, Латинської Америки та Африки.

Найбільше привозили до України рибу, морепродукти, ягоди, горіхи, алкогольні та безалкогольні напої, олію, какао-продукти та тютюнові вироби.

Тим часом Україна минулого року експортувала свою агропродукцію на майже 30 мільярдів доларів.

Як повідомлялося, протягом січня 2022-го Україна імпортувала понад 6,5 тонн свинини. Зазначається, що це в чотири рази більше, ніж в аналогічний період торік, відчать дані Державної митної служби. М'ясо купували в Данії, Нідерландах, Бельгії.

Читайе також: