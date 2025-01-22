Моделі OnlyFans подали декларації про доходи: яка загальна сума

Громадяни України подали 451 декларацію про доходи, отримані від діяльності на OnlyFans.

Загальна сума задекларованих українцями іноземних доходів на платформі OnlyFans (від британської компанії Fenix International Limited) становить 326,1 млн грн. А сума податкових зобов'язань українців – 63,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Про це пише "Економічна правда" із посиланням на Державну податкову службу України.

У ДПС відмовилися називати точну кількість осіб, щодо яких отримали інформацію від британських податкових органів, зазначивши, що розголошення цих даних "несе загрозу національній безпеці України", адже українська сторона може порушити умови міждержавного договору з Британією.

За підсумками отриманої інформації, ДПС сформувала та відправила українцям 4429 інформаційних запитів (так званих "листів щастя", у яких містилися вимоги про сплату податків).

З них 451 громадянин подав до ДПС декларацію про доходи. Загальна сума задекларованих ними іноземних доходів становить 326,1 млн грн. Сума податкових зобов'язань цих осіб – 63,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Зазначимо, що OnlyFans належить британській компанії Fenix International Limited. Це платформа з відео-, фото- й аудіоконтентом з індустрії розваг для дорослих.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що в Україні хочуть почати оподатковувати всі посилки з-за кордону.

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