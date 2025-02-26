Українці ще можуть оформити "тисячу Зеленського": коли закінчується термін подачі заяв

Подати заяву на тисячу гривень можна до кінця зими.
Українці ще мають можливість отримати 1 000 грн від держави в межах програми "Зимова єПідтримка", але діяти потрібно швидко.
Про це повідомила пресслужба Дії.
"Піклуємося, щоб кожен із вас встиг скористатися послугою. Оформлюйте 1 000 від держави в Дії до 23:59 28 лютого та очікуйте на зарахування", - йдеться у повідомленні.
Кошти в межах "Зимової єПідтримки" можна використати до 31 грудня цього року. Оформити заявку на її отримання можна через застосунок "Дія". Загалом вже подано понад 12 млн заяв, зокрема 2,9 млн – на дітей.
Нагадаємо, виплати "Зимової єПідтримки" вже активно надходять українцям.
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