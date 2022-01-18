Українці скаржаться на відсутність безготівкового розрахунку: чи повинен продавець давати таке право клієнту

Продавець повинен забезпечити свій магазин, чи кіоск, чи навіть ятку засобом безконтактної оплати.

Останнім часом скарги на відсутність оплатити покупки безготівковим способом почастішали. А тому не даєш клієнту право заплатити за товар чи послугу без готівки - плати штраф.

Чи повинен, за законом, продавець обов’язково давати таке право клієнту, розповіли у Сніданку з 1+1.

Декілька днів тому Держпродспоживслужба відзвітувала: українці все частіше скаржаться на продавців, які не дають можливості сплатити картою. Йдеться і про оплату власне пластиком, і про використання банківських додатків. Тому на сайті Кабінету Міністрів вийшла ціла стаття про те, що продавець таки має забезпечити свій магазин, чи кіоск, чи навіть ятку засобом безконтактної оплати.

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Держпродспоживслужба мотивує це посиланнями на декілька документів. Перший - це Закон України "Про захист прав споживачів". За статтею 17, встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається. Відсутність, наприклад, терміналу, встановлює перевагу людини з готівкою над людиною, у якої її немає, але є картка. Крім того, постанова Кабміну від 15 червня 2006 № 833 зобов’язує приймати продавця електронні платіжні засоби.

Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" встановлює: електронний платіжний засіб може існувати в будь-якій формі, на будь-якому носії, що дає змогу зберігати інформацію, необхідну для ініціювання електронного переказу. Тобто продавцю не обов’язково ставити термінал. Це може бути просто додаток на телефоні чи роздрукований QR-код, який ви скануєте і запускаєте процедуру переказу коштів.

Варто зазначити, що обов’язок цей обов’язковий не для всіх. Виняток один - якщо підприємець працює в населеному пункті, де живе менше 25 тисяч осіб.

Слід зауважити, що ввласники не завжди непокояться через такі начебто дрібниці - безготівковий розрахунок. Особливо в невеликих містах, де люди більше звикли саме до готівки.

Тим часом в Держпродспоживслужбі пояснюють: скаржитись можна. Зразок заяви є на сайті служби в розділі "Захист прав споживачів" - "Якщо ваші права порушено". Порушникам можуть виписати штраф за статтям двох законів: Кодекс про адміністративні правопорушення встановлює штраф до 85 гривень, а Закон "Про захист прав споживачів" встановлює іншу санкцію - у десятикратному розмірі вартості покупки.