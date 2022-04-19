Українці скуповують авто в Європі через відміну мита: на кордонах вишиковуються кілометрові черги

З 5 квітня, коли закон про скасування мита на імпортні товари, куди входять й автівки, набув чинності

На українсько-польському кордоні черги з автівок на єврономерах, які масово ввозять українці. Адже зараз можна не платити за них ні мита, і більшості інших податків - крім пенсійного та військового збору. Закон про податкове спрощення для імпорту набув чинності два тижні тому. Його ухвалили на період воєнного стану, щоб підтримати економіку.

Про це йдеться в ТСН.

На українсько-польський кордоні на кілька кілометрів розтягнулася черга з автівок, які везуть в Україну під нульове розмитнення. Самостійно та автовозами. «Завозять все що хочеш, є бідні, є багаті», - кажуть в черзі.

Євгенія та Анатолій, подружжя з Черкащини, показують автівку, яку придбали у Польщі. По машину їхала дружина, бо чоловікам до 60 років виїзд за кордон заборонений. У черзі простояла півтори доби. «Два місяці досвіду вона має, в цьому році отримала тільки права. То було дуже страшно. І перший раз в неї виїзд за кордон був», - розповідає Анатолій.

Євгенія – фармацевт, чоловік – залізничник. Якщо б не нульове розмитнення, то таку автівку за 2100 євро - кажуть, змогли б придбати лише за кілька років, відкладаючи гроші.

У відділі митного оформлення кажуть, машини ввозяться здебільшого бюджетні, є навіть биті. Оформлення одного авто в середньому займає близько години. «Зазвичай оформляються транспортні засоби в ціновому діапазоні від двох до п’яти тисяч євро. Є звичайно дорогі автомобілі, але їх надзвичайно мало», - розповідає начальник відділу митного оформлення Андрій Бойцун.

З 5 квітня, коли закон про скасування мита на імпортні товари, куди входять й автівки, набув чинності – на Львівщину ввезли близько півтора тисячі машин з іноземною реєстрацією – це легковики, мікроавтобуси, вантажівки, мотоцикли та причепи.

«Фізичні особи, громадяни України взагалі не сплачують будь-яких платежів. Вони звільнені від сплати ввізного мита, акцизу та сплати ПДВ. Це спрощення робилося, щоб економіка почала відновлюватися та пристосовуватися до нових реалій війни», - пояснює в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

Завдяки «нульовому» розмитненню українці економлять в середньому 30% від вартості автомобіля. «Я планував в січні собі пригнати «Пасат», цікавився в брокерів, ціна за розмитнення мені тоді виходила 6 тис доларів без машини. Це дуже дорого, зараз мені машина вийшла наполовину дешевша», - каже львів’янин Тарас.

Здавалося через такий закон бюджет навпаки недотримає кошти, та експерти пояснюють у чому логіка. «Будь-яка активність громадян чи підприємницька, чи звичайний громадян України, які пересуваються, купують товари, відвозять батьків до лікарні, займаються перевезеннями, це в будь-якому випадку дає поштовх економіці і економіка оживає», - зазначає адвокат громадської організації «Авто євро сила» Іван Казачук.

Дію закону припускають експерти, продовжать разом із воєнним станом. Черги з автівок зараз є на пунктах пропуску Шегині та Рава-Руська. Митники просять громадян, які ввозять автомобілі обирати інші пункти перетину, щоб не сповільнювати гуманітарні вантажі, яку прямують в Україну.

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