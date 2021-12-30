Українці стали менше витрачати на подарунки: у чому причина

Грошовий ліміт: одна тисяча гривень.
Українці почали менше витрачати коштів на подарунки.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
За дослідженнями опублікували економісти. Зараз в більшості людей грошовий ліміт: одна тисяча гривень. Так, половина українців планують придбати смаколики.
На іграшки, дитячі речі та косметику: 32% відсотки опитаних. На одяг - 26%. Предмети декору та сувеніри - 23% опитаних українців. До того ж багато людей, блукаючи магазинами перед новорічними святами, часто роблять спонтанні покупки.
Як повідомлялося, новорічний стіл-2022 подорожчав на 14% порівняно з попереднім роком. Експерти підрахували, що для родини з 3-4 осіб частування обійдеться у 1160 гривень. Традиційні салати додали в ціні найбільше - 15 грн. Зокрема, оселедець під шубою подорожчав майже на 40% - до 47 грн, а олів'є - на 9% - до 76 грн.
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