Українці та бізнес переходять на розрахунки в євро: експерти пояснили, яка доля чекає на долар

Українці та бізнес збільшили частку операцій з євро — такий тренд зафіксували аналітики одного з найбільших операторів валютного ринку України КИТ Group.

«Аналіз тенденцій валютних операцій, зокрема через дані КИТ Group, свідчить про зростання популярності євро серед українців, поки долар поступово зменшує свою домінуючу частку. Враховуючи можливу зміну прив’язки гривні до євро, українським бізнесам і громадянам варто бути готовими до нових фінансових реалій», — пише NV.

Аналізуючи дані КИТ Group, видання зазначає, що чітко простежується зміна валютних уподобань українців. У 2023 році долар США займав 78,71% валютних операцій, а вже у 2024-му його частка зменшилась до 74,07%. Це зниження може здатися незначним, але свідчить про важливий тренд — зростання інтересу до інших валют, зокрема до євро. Його частка у валютних операціях українців за рік збільшилась з 20,80% до 25,15%.