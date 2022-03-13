Українці та іноземці через monobank зібрали майже 50 млн гривень для ЗСУ

Українці та іноземці через monobank зібрали майже 50 млн гривень для ЗСУ

Найбільше перерахували іноземці зі США, Великої Британії та Німеччини.

Українці та іноземці за два тижні зібрали майже 50 млн гривень через monobank для допомоги Збройним силам України.

Про це у своєму Телеграмі повідомив засновник банку Олег Гороховський.

"Майже 50 мільйонів гривень за два тижні зібрали ми за нашим посиланням (https://uahelp.monobank.ua) для допомоги Українській Армії з картки будь-якого банку світу", — написав Гороховський.

Українським військовим допомагають люди з 94 країн та України. Найбільше — зі США, Великої Британії та Німеччини. З карток надіслали 44 мільйони гривень, а майже 5 мільйонів — за реквізитами.

Нагадаємо, Європейський Союз надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги.

Крім того, Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні та іншим східноєвропейським країнам 13,6 мільярда доларів термінової допомоги.

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