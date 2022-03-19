Українці у Польщі зможуть конвертувати гривні у злоті та євро

Українці у Польщі зможуть конвертувати гривні у злоті та євро

Чимало українців стали жертвами недобросовісних "спекулянтів", які пропонують наднизькі курси обміну.

Українці у Польщі зможуть конвертувати гривні у євро і польські злоті вже з наступного тижня.

Про це інформує Reuters.

"У зв’язку зі значним припливом біженців від війни з території України, Національний банк Польщі проводить інтенсивну підготовку щодо конвертації гривні в злоті", — йдеться в повідомленні фінустанови.

Зазначається, що банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень загальною сумою до 10 тис. гривень будуть обмінюватися на польські злоті.

У виданні звернули увагу, що багато біженців не можуть придбати навіть речі першої необхідності, адже їхні заощадження в гривні не конвертуються в більшості країн Європи. Це означає, що вони не мають можливості обміняти їх за розумними курсами. Чимало українців стали жертвами недобросовісних "спекулянтів", які пропонують наднизькі курси обміну.

Європейський центральний банк також працює над фінансовим механізмом, який дозволить мільйонам українських біженців конвертувати свої заощадження. Центральний банк Болгарії також заявив, що працює над цим завданням, а в Румунії місцеве відділення Erste Bank дозволяє українцям конвертувати близько 400 євро в гривні.

Нагадаємо, що через війну, яку розв'язала Росія, близько 10 млн українців залишили свої будинки, повідомляє ООН.

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