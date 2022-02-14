Українці у травні отримають нові платіжки за газ: що зміниться

Українці у травні отримають нові платіжки за газ: що зміниться

У квитанціях вказуватимуть енергоодиниці.

Українцям від травня 2022-го будуть надходити оновлені платіжки за газ.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Тепер у квитанціях вказуватимуть не кубоментри, а енергоодиниці. Споживачам потрібно буде передавати показники так само, як і раніше. Потім оператор самостійно переводитиме спожитий газ в обсяг спожитої енергії.

У Міністерстві енергетики запевнили, що газ відрізняється за кількістю енергії, яка виділяється під час згоряння. Різниця в регіонах може сягати до 4%. Тому такий метод переведення на енергоодиниці дозволить українцям не переплачувати.

Як повідомлялося, наприкінці 2021 українці не доплатили за комунальні послуги понад 80 мільярдів гривень. за даними Держстату, найбільше населення заборгувало за розподіл та постачання газу – понад 30 мільярдів гривень.

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