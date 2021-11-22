Українці все більше користуються платіжними картками: як зросли безготівкові розрахунки

Українці все більше користуються платіжними картками: як зросли безготівкові розрахунки

В країні нараховують майже 8 млн платіжних карток.

Українці почали частіше користуватися банківськими картами для розрахунків.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Від початку 2021 року кількість таких операцій збільшилася на третину: такі дані оприлюднили в Нацбанку України. За даними відомства, за 10 місяців 2021 року безготівкові операції були здійснені на суму понад 2 трильйони гривень.

Слід зауважити, що чверть цих операцій була за оплату товарів і послуг через Інтернет. Утім, більшість платежів припадає на розрахунок у торговельних мережах.

Усього від початку року кількість платіжних карток зросла до майже восьми мільйонів одиниць.

Як повідомлялося, українські ФОПи в період карантинних обмежень виявили у своїх електронних кабінетах нові штрафні нарахування. Зазначається, що у багатьох представників малого та середнього бізнесу різні суми за податковими зобов'язаннями.

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