Українці все більше користуються платіжними картками: як зросли безготівкові розрахунки

Найчастіше картки використовують в торговельних мережах.
Українці почали частіше почали робити безготівкові розрахунки.
Поо це розповіли у Сніданку з 1+1.
В Нацбанку повідомили, що кількість платіжних карток від початку року зросла до 80 мільйонів штук.
За даними відомства, найчастіше українці використовують картки для розрахунку в торговельних мережах. Понад 40% операцій – це перекази з картки на картку. Чверть становлять розрахунки в інтернеті.
Також у Нацбанку наголосили, що все частіше українці використовують для розрахунків смартфони.
Як повідомлялося, міжнародні платіжні системи Visa та Masterсard запроваджують зменшені розміри міжбанківських ставок (інтерчейндж) в Україні відповідно до рішення Антимонопольного комітету. Від 26 листопада 2021 року Visa та Mastercard знизили розмір ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій інтерчейндж в Україні до рівня 1,2%.
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