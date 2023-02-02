Українці встановили рекорд зі скуповування доларів у січні - НБУ

Незважаючи на спроби влади переконати українців у стабільності гривні, вони почали ще активніше купувати валюту в банках.

У січні поточного року українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на загальну суму 1 227,9 млн доларів (в еквіваленті), а також купили на 1 791,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 564,0 млн доларів.

Про це йдеться на сайті Національного банку України (НБУ).

Для порівняння, у січні українці збільшили купівлю валюти на 100,3 млн доларів порівняно з груднем, коли вони купили 463,7 млн доларів.

Обсяг купівлі доларів у січні 2023 року є максимальним за останні роки. Схожий попит був лише у квітні 2021 року, коли українці купили 545,9 млн доларів.

Понад половини попиту (370,5 млн доларів) у січні 2023 року припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень), тоді як на готівковому ринку курс коливається близько рівня 40,5 гривні за долар.

Раніше стало відомо, що Кабмін України очікує, що 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін становитиме 30,6%.

Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар. ВВП України зросте на 4,6%.

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