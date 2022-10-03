Українці, які виїхали за кордон, зможуть отримувати субсидії в Україні

Уряд надав змогу українцям, що виїхали за кордон через війну, можливість отримувати субсидії в Україні.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1041.

Згідно з українським законодавством, громадяни України не можуть отримувати житлові субсидії, якщо вони перебувають за кордоном довше ніж 60 днів. 16 вересня 2022 року уряд затвердив постанову про надання пільг українцям, які виїхали через війну в інші країни та надав можливість отримувати субсидії в Україні. В постанові йдеться, що норма закону не буде діяти "протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування".

Важливо й те, що біженці зможуть отримати субсидії без розрахування соціальних норм житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування. ВІд 1 жовтня житлові субсидії та пільг буде виплачувати Пенсійний фонд України, від 1 грудня Пенсійний фонд України призначатиме, хто саме отримуватиме виплати.

Читайте також: