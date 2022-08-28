Українці, які втратили роботу, можуть отримати субсидію: що для цього потрібно

Громадяни України, які через напад Росії втратили роботу, можуть отримати субсидію.

Безробітнім українцям для отримання субсидії необхідно зареєструватися в центрі зайнятості.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телемарафону..

Він наголосив, що в разі втрати роботи кожен українець має право звернутися в центр зайнятості, стати на облік і претендувати на субсидію.

"Зараз ситуація динамічна, картина доходів сім'ї може змінюватися кардинально в швидкому темпі. Ще на період карантину було передбачено: громадяни, які втратили роботу, зареєструвалися в центрах зайнятості і отримують допомогу з безробіття, можуть звернутися і отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців, а з урахуванням розміру допомоги із безробіття, яке вони отримували у попередні місяці", - пояснив Музиченко.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, чи "світять" українцям субсидії на компослуги.

Як повідомлялося, юристи розповіли, що чекає на боржників з "комуналки" після воєнного стану.

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