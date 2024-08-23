Українці з трьох областей можуть отримати до 20 тисяч євро від Німеччини: хто має право на допомогу

Допомога передбачена для Сумської, Чернігівської та Київської областей.
Українці у трьох областях можуть отримати гранти на перезапуск та підтримку бізнесу в розмірі від 7 тисяч до 20 тисяч євро. Проєкт реалізується за фінансування Німецького банку розвитку (KfW) від імені Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
Про це повідомили у Міністерстві економіки.
Для яких областей передбачена допомога
В Мінекономіки зазначили, що допомога передбачена для трьох областей:
- Сумської;
- Чернігівської;
- Київської.
Хто може розраховувати
Водночас розраховувати на неї можуть не всі.
Цю допомогу зможуть отримати наступні категорії:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- українці, що повернулися додому;
- приймальні громади.
"Прикордонні регіони, які були частково окуповані, які постійно зазнають ракетних обстрілів ворога, потребують особливої уваги з боку держави. Ми маємо низку урядових програм з підтримки й стимулювання розвитку бізнесу в цих регіонах, надання допомоги мешканцям та внутрішнім переселенцям у працевлаштуванні, перенавчанні та підвищенні свого професійного рівня, щоб вони могли стати більш конкурентними на ринку праці, мали можливість забезпечувати себе й родину", – йдеться у повідомленні.
Скільки грошей можуть отримати українці від Німеччини
Водночас наголошується: проєкт отримав назву "Життєздатність+: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від конфлікту". У його межах буде надано:
- 150 грантів до 7 000 євро для мікропідприємств;
- 90 грантів до 20 000 євро для малих підприємств;
- 45 грантів до 15 000 євро для мікропідприємств на стартапи.
Окрім того, чотири економічних кластери отримають гранти до 80 000 євро для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. А також:
- стимулювання експорту;
- сприяння економічному розвитку області.
Також у межах проєкту передбачено надання підтримки ВПО та українцям, які повернулись додому, молоді, жінкам та іншим членам громад трьох областей у навчанні задля підвищення професійного рівня та збільшення їхніх шансів на працевлаштування. Так, 500 осіб отримають ваучери на суму до 1 000 євро на освітні/професійні курси підвищення кваліфікації.
Нагадаємо, українцям дедалі важче донатити на допомогу ЗСУ: опитування виявило тривожну тенденцію.
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