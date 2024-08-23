Українці з трьох областей можуть отримати до 20 тисяч євро від Німеччини: хто має право на допомогу

Українці у трьох областях можуть отримати гранти на перезапуск та підтримку бізнесу в розмірі від 7 тисяч до 20 тисяч євро. Проєкт реалізується за фінансування Німецького банку розвитку (KfW) від імені Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Для яких областей передбачена допомога

В Мінекономіки зазначили, що допомога передбачена для трьох областей:

Сумської;

Чернігівської;

Київської.

Хто може розраховувати

Водночас розраховувати на неї можуть не всі.

Цю допомогу зможуть отримати наступні категорії:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

українці, що повернулися додому;

приймальні громади.

"Прикордонні регіони, які були частково окуповані, які постійно зазнають ракетних обстрілів ворога, потребують особливої уваги з боку держави. Ми маємо низку урядових програм з підтримки й стимулювання розвитку бізнесу в цих регіонах, надання допомоги мешканцям та внутрішнім переселенцям у працевлаштуванні, перенавчанні та підвищенні свого професійного рівня, щоб вони могли стати більш конкурентними на ринку праці, мали можливість забезпечувати себе й родину", – йдеться у повідомленні.

Скільки грошей можуть отримати українці від Німеччини

Водночас наголошується: проєкт отримав назву "Життєздатність+: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від конфлікту". У його межах буде надано:

150 грантів до 7 000 євро для мікропідприємств;

90 грантів до 20 000 євро для малих підприємств;

45 грантів до 15 000 євро для мікропідприємств на стартапи.

Окрім того, чотири економічних кластери отримають гранти до 80 000 євро для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. А також:

стимулювання експорту;

сприяння економічному розвитку області.

Також у межах проєкту передбачено надання підтримки ВПО та українцям, які повернулись додому, молоді, жінкам та іншим членам громад трьох областей у навчанні задля підвищення професійного рівня та збільшення їхніх шансів на працевлаштування. Так, 500 осіб отримають ваучери на суму до 1 000 євро на освітні/професійні курси підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, українцям дедалі важче донатити на допомогу ЗСУ: опитування виявило тривожну тенденцію.

4 мільярди 200 мільйонів євро: нова допомога Україні від Євросоюзу

Читайте також: