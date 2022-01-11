Українці заборгували за комуналку майже понад 72 млрд грн: за що винні найбільше

Найбільше не платять за газ.
В Україні зросла заборованість з оплати житлово-комунальних послуг: за місяць - на 7 млрд.
Про це свідчать дані Держстату.
До слова, на кінець листопада 2021 року борги склали 72,6 млрд гривень.
Найбільше боргів за:
- постачання та розподіл природного газу - 29,2 млрд грн
- постачання теплової енергії та гарячої води - 23,3 млрд грн
- централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд грн
- управління багатоквартирним будинком - 5,6 млрд грн
- поводження з побутовими відходами - 1,3 млрд грн
- постачання та розподіл електричної енергії - 6,9 млрд грн.
Як повідомлялося, в Україні створять єдину інформаційно-аналітичну систему з надання житлово-комунальних послуг. Вона упорядкує всіх постачальників комунальних послуг. Система упорядкує роботу всіх постачальників комунальних послуг і стане режимом прозорого управління житловим фондом та будинком, а також надасть можливість онлайн-замовлення та оплати комунальних послуг.
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