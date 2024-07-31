Українці загрузли в боргах за комуналку: де за та за які послуги не платять

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів за комуналку побільшало на третину. Найбільше неплатників - у Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це йдеться в матеріалі Опендатабот.

Наразі в Україні налічується 701 тисяча проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Від початку повномасштабної війни боргів побільшало на 37%. Так, станом на лютий 2022 року в реєстрі було 512 359 проваджень через несплату комунальних послуг.

Наприкінці минулого року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 659 684 боргів за комуналку. За півроку їх кількість зросла на 6,3% та досягла 701 051 проваджень.

Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області — понад 100 тисяч проваджень або 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом - Харківська та Донецька області — 94,8 тис та 79,7 тис відповідно.

36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення — 258,8 тисяч. На другому зі значним відривом - це борги за водопостачання — 18,6% або 130,2 тис. А замикають трійку борги за світло — 67,9 тис або 9,7%.

За які ще комунальні послуги заборгували українці:

Житлове обслуговування — 67,1 тисяча або 9,6%

Газопостачання — 59,7 тисяч або 8,5%

Вивіз відходів — 7,6 тисяч або 1,1%

Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тисяч боргів.

Нагадаємо, в Україні відчутно зросла вартість комунальних послуг. За рік тарифи зросли загалом на 18,6%. Цього року деякі тарифи вже піднялися. Наприклад, від 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію. Чиновники пояснили, що його проводять для того, щоб відновити генерувальні потужності, знищені російськими обстрілами. Тим часом у НЕК "Укренерго" регулярно публікують інформацію про планові відключення електроенергії.

За рік в Україні суттєво подорожчала комуналка – Економічні новини

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