Українці залишаються без квартир: як працюють нові схеми "чорних" кредиторів

Українці часто залишаються без житла через кредити. Так, низка компаній дають кошти в борг під заставу нерухомості. До прикладу, одна з компаній пропонує кредит під заставу квартири від 18% річних у гривні, однак це мінімальна ставка. За вимогою Нацбанку компанія опублікувала умови кредиту. У них йдеться про те, що реальна річна процентна ставка сягає до 400% річних.

Про це пише OBOZ.UA.

Ця компанія також опублікувала приклад типового договору – його пропонують укласти із однією з ТОВ. Умови відповідають чинному законодавству, проте в одному із пунктів чітко прописано – якщо не повернути гроші, то компанія має право "стягнути заставлене майно".

У реєстрі судових рішень є купа справ, у яких незадоволені клієнти намагаються оскаржити умови договору зі цією ТОВ.

Так, минулого року у Львівській області у суді з клієнта намагались стягнути 207 620 грн. Він брав лише 120 тис. грн. Решта – відсотки та штрафи.

А в Києві у суді є справа 756/16876/23: ТОВ забрала у боржника квартиру загальною площею 45,5 кв.м. Він оформив кредит, але не сплачував його вчасно.

Як розповіла адвокатка Світлана Саража, багато компаній, які зараз займаються кредитом під заставу житла, раніше викуповували у збанкрутілих банків право вимагати повернення валютної іпотеки.

"Вони заробили свої гроші на цьому, потім ті ТОВки, які збереглись, перейшли на факторинг (операція з переуступки першим кредитором права вимоги боргу. – ред). А деякі, маючи такий досвід за плечима, зараз надають кредити під заставу нерухомості", – каже юристка.

Є два варіанти: деякі компанії прозоро повідомляють про умови кредитування, а інші – створюють умови для того, щоб кредит було важко повернути. Зокрема, і на сайті цієї ТОВ, і на інших сайтах, де у документах зазначено назву цього ТОВ, можна легко знайти всі умови: розмір річних відсотків, умови погашення, загрози потрапляння в різні реєстри, загрози позбутись заставного майна тощо. Тобто клієнт має всі можливості зважити ризики і відмовитись від такої угоди, якщо він не впевнений, що зможе вчасно повернути кошти.

Поганий випадок – коли той, хто надає кредит, вводить в оману позичальника і створює умови, які унеможливлюють повернення боргу.

Як пише OBOZ.UA, до них звернувся один із боржників, який поскаржився на начебто незаконні дії кредитора і захоплення квартири.

"Борг чоловік попросив оформити на свою матір під заставу її квартири. Кредитор не перевіряв доходи пенсіонерки і надав їй 200 тис. грн, які вона передала сину. Син на два місяці затримав платіж, і тепер квартиру його матері під Києвом намагаються переоформити (забрати заставу в рахунок боргу). Вже під час написання цієї статті боржник відмовився називати у публікації своє ім'я та назву компанії, посилаючись на те, що це може завадити домовленостям щодо реструктуризації боргу. Проте цей випадок доводить: через низьку фінансову грамотність українці продовжують оформлювати на себе кредити під заставу помешкання і втрачають свою нерухомість", - йдеться у матеріалі.

Як захистити себе

Адвокатка Світлана Саража каже, головне – звертатись до юриста ще перед підписанням договору.

"Це має бути адвокат чи юрист, який має відповідний досвід. Часто люди, коли беруть кредити, розраховують на певний дохід, якщо цей дохід зникає, у них немає плану, що ж робити. Треба звернутись до фахівця, вивчити договір, зважити всі ризики", – наголошую адвокатка.

Якщо ж ви вже підписали договір під заставу квартири і ваше житло забирають, досвідчений адвокат також зможе спробувати поборотись за житло. Якщо це ваша єдина квартира, то під час воєнного стану діють певні обмеження. Просто так виселити вас буде важко. Ба більше, як стверджує Саража, кредитори завжди згодні на перемовини. І інколи вони погоджуються реструктуризувати кредит без стягнення застави.

Нагадаємо, в Україні дорожчає нерухомість: експерт повідомив актуальні ціни на квартири в різних містах.

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