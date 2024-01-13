Українці заплатять більше за комуналку в січні: чому суми зростуть

Під час сильного похолодання українці споживають більше тепла.

У січні 2024 року деяких споживачів можуть сильно здивувати цифри в платіжках за комунальні послуги.

Про це пише видання "Обозреватель".

Причина, через яку споживачам у перший місяць нового року доведеться заплатити за опалення більше, ніж у грудні, листопаді та жовтні — похолодання. Річ у тім, що у будинках із лічильниками тепла мешканці платять за фактично спожиті гігакалорії (Гкал).

Їхній рівень змінюється, оскільки вони залежать від температури повітря, тобто коли під час сильного похолодання українці споживають більше тепла. Через це зростають і цифри в платіжках, оскільки температура теплоносія підвищується, реагуючи на зниження температури на вулиці.

Раніше стало відомо, що тарифи на деякі житлово-комунальні послуги українцям можуть перерахувати вже 2024 року. Ймовірно, споживачам переглянуть тарифи на світло і газ. Нові тарифи буде затверджено вже навесні 2024 року.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українці до кінця опалювального сезону оплачуватимуть електроенергію за чинними тарифами.

"До кінця опалювального сезону 2023/24 підвищення тарифів для населення не планується", — сказав він.

Крім того, повідомлялося, що в Україні мають підвищити тарифи на газ, опалення і гарячу воду. 2024 року українці платитимуть за газ, гарячу воду і тепло за тими ж тарифами, що були й цьогоріч. Однак після скасування мораторію, яке може відбутись 2025 року, підвищення цін уникнути не вдасться.

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