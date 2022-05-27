Українці заради вигідної купівлі валюти влаштовують закордонний "картковий туризм"

Клієнти українських банків штучно створили "картковий туризм". Вони спеціально поповнюють картки в гривнях, а потім виїжджають у прикордонні до України регіони, аби зняти кошти уже у валюті, зокрема, у євро.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський вважає, що "картковий туризм" - не дуже добре для української економіки.

Про це співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів ТСН в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 27 травня.

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"Сьогодні валютне регулювання досить жорстке, звичайно, це пов'язано з війною. Ці обмеження, встановлені на сьогодні Нацбанком, не дозволяють клієнтам вільно купувати валюту із карткових рахунків. Конвертація відбувається лише тоді, коли ти або за кордоном, або коли ти робиш покупки на іноземних сайтах. Це якщо ти хочеш поміняти гривню на валюту із рахунків, що на картці, і коли скасовані обмеження на продаж готівкою валюти, але і ця валюта вона продається в розмірі покупки. Відповідно, сьогодні в країні діє декілька курсів, і це само по собі є індикатором проблеми та складностей у питанні регулювання валюти. Зараз частина клієнтів хоче купити валюту подешевше, а інша - намагається зробити так, щоб у них (у першої категорії осіб - ред.) не вийшло", - розповів банкір.

Гороховський порадив, щоб українці купляли валютні військові облігації для стабілізації валютного ринку.

"Це, по-перше, реальна допомога країні. По-друге, за ними сьогодні - 11% щорічних доходів, що набагато вище, ніж депозитні ставки. Можливо, коли ці облігації будуть погашені - до того моменту можна буде уже купляти валюту", - пояснив він.

Нагадаємо, 27 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що через розв’язану Росією війну світові загрожує катастрофічне зростання цін на продовольство. Вже в липні 2022 року стане очевидно, що катастрофа наближається.

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