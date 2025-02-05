Українці зменшують частку операцій з доларом і більше цікавляться євро, злотим і фунтом: як змінилися валютні пріоритети

Частка операцій з доларом США на українському готівковому ринку валюти скорочується, тоді як попит на євро, польський злотий і британський фунт демонструє зростання.

Такі зміни зафіксували аналітики КИТ Group, одного з найбільших операторів українського валютного готівкового ринку.

За їхніми даними, на підставі аналізу обсягу обмінних операцій по мережі, що має близько 100 відділень у 30 найбільших населених пунктах України, в 2023 році майже 79% усіх обмінних операцій у її пунктах обміну валют проводилися з доларами, а вже в 2024-му частка операцій з американською валютою знизилась до рівня приблизно 74%.

Як змінилася частка операцій у різних валютах, порівнюючи 2023 і 2024 роки. Дані КИТ Group

Натомість частка операцій із євро зросла з 20,8% до 25,15%. Крім того, більш ніж у півтора раза збільшилася кількість угод із польським злотим, а операції з британським фунтом майже подвоїлися.

«Попри все долар США залишається домінуючою валютою операцій, але його частка зменшилася, що може свідчити про посилення ролі євро й інших валют на валютному ринку. Зростання частки євро може бути наслідком великої еміграції економічно активних українців до країн єврозони, активнішої зовнішньої торгівлі з країнами ЄС, зміни платіжних переваг бізнесу або диверсифікації заощаджень населення», — прокоментували отримані дані аналітики КИТ Group у своєму валютному огляді.

Відчутні зміни фіксуються в обсягах операцій із польським злотим і британським фунтом. «Зростання частки польського злотого (PLN) більш ніж у півтора раза – з 0,36% до 0,56% – може бути пов’язано з активністю трудових мігрантів, поглибленням ділових зв’язків між країнами та зростанням фінансових потоків між Україною та Польщею», — аналізують причини аналітики КИТ Group.

Помітне зростання інтересу українців до британського фунта майже вдвічі — з 0,08% до 0,15% – попри низьку загальну частку його використання в готівкових операціях може свідчити про розширення економічних зв’язків між Україною та Великою Британією, розширення транскордонних операцій і зростаючу довіру до британських фінансових інструментів.

Зменшення частки долара у валютних операціях не означає втрати його статусу ключової резервної валюти в Україні. Висока ліквідність долара, стабільність і глобальний статус продовжують робити його головним інструментом для збереження капіталу.

Водночас, за словами аналітиків, поточні зміни можуть бути наслідком спроб бізнесу та населення диверсифікувати валютні активи. Особливо це актуально на тлі змін монетарної політики США та Європейського центрального банку.

«Якщо ЄЦБ продовжить політику пом’якшення, то курс гривні до євро може бути стабільнішим, ніж до долара», — зазначають аналітики КИТ Group.

Окрім того, нещодавно Національний банк анонсував можливу зміну прив’язки гривні до євро замість долара в межах прагнення України приєднатись до Європейського Союзу.

Фінансова поведінка та валютні уподобання українців змінюються відповідно до зовнішньоекономічних умов. Якщо тенденція збережеться, євро може продовжити нарощувати свою частку на готівковому ринку, а злотий залишиться важливою валютою для приватних і бізнес-операцій.